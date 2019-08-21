Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменовLenta.ru 02:28
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 22:53
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Избежавший смертной казни преступник изнасиловал ребенка
Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия
После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия.
Обновлено в 02:10
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Киберспорт
Natus Vincere вылетели с The International 2019
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
MasterCard запустит в России переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 22:52
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
В Таганроге снимают военный фильм «Черное море»
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено 19 августа в 13:43