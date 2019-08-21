Финансы

Банки отказались замораживать счета бизнесменовLenta.ru 02:28

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
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Банки отказались замораживать счета бизнесменов

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Банки не хотят блокировать деньги россиян по требованию налоговой

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Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре

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Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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