Экономика

Банки просят о запрете налоговой требовать заморозки личных картРЕН ТВ вчера в 19:20

В России руководство банков обратилось к министру финансов Антону Силуанову с просьбой запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России.
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с чего всё началось

Тень Конституции: банки отказываются блокировать счета бизнесменов

Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции.
Известиявчера в 17:02

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Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей

Телеканал 360°вчера в 22:53

Банки просят запретить налоговой требовать заморозки личных карт

Национальная служба новостей02:50

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

Lenta.ru02:28

Личные счета бизнесменов-должников останутся неприкосновенными

РЕН ТВ03:13

Банки попросили Силуанова разобраться с блокировкой счетов по требованию налоговой

Комсомольская правда04:22

Банки не хотят блокировать деньги россиян по требованию налоговой

News.ruвчера в 22:36

Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов

Известиявчера в 19:10
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Министр обороны США Марк Эспер считает, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.
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Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
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Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области

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