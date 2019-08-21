Экономика
Банки просят о запрете налоговой требовать заморозки личных картРЕН ТВ вчера в 19:20
В России руководство банков обратилось к министру финансов Антону Силуанову с просьбой запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России.
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Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции.Известиявчера в 17:02
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Банки попросили Силуанова разобраться с блокировкой счетов по требованию налоговой
Комсомольская правда04:22
Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 22:53
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
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