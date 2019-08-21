Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции.

с чего всё началось

В России руководство банков обратилось к министру финансов Антону Силуанову с просьбой запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России.

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