Экономика
Три дня на отчет Клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01
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180 человек отреагировали
с чего всё началось
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.Известиявчера в 16:01
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Экономика
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Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai
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