Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетовГазета.Ru 03:58
Банки блокируют счета клиентов, если вовремя не получают информацию о происхождении средств, отмечают СМИ. Это один из способов кредитных организаций бороться с легализацией капиталов, полученных нечестным путем.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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