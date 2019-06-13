Банки придумали новую причину для блокировки счетовГазета.Ru 03:58

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Банки блокируют счета клиентов, если вовремя не получают информацию о происхождении средств, отмечают СМИ. Это один из способов кредитных организаций бороться с легализацией капиталов, полученных нечестным путем.

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