Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминаловРоссийская газета 05:06
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом предупредила ассоциация банков "Россия". Как сообщает издание РБК, соответствующее письмо ассоциация направила в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).РБК01:00
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