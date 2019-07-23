Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).

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Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом предупредила ассоциация банков "Россия". Как сообщает издание РБК, соответствующее письмо ассоциация направила в Федеральную налоговую службу (ФНС).

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