Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминаловРоссийская газета 05:06
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом предупредила ассоциация банков "Россия". Как сообщает издание РБК, соответствующее письмо ассоциация направила в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Обновлено вчера в 13:49
Кино
Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет
Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.
Обновлено в 04:38
Авто
ВПК оснастит броней российские гражданские машины
Александр Красовицкий, гендиректор "Военно-промышленной компании", которая производит для российской армии броневики "Тигр" и "Бумеранг", не против оснастить броней и гражданские машины.
Обновлено в 00:04
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
Россияне стали торговать через соцсети и мессенджеры
Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Huawei представила смартфон Honor 9X
Honor, бренд Huawei, презентовал новую линейку смартфонов Honor 9X.
Обновлено в 05:34
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено в 05:53
Наука
Размеры тела животных сокращаются при изменении климата
Результаты подтверждают идею о том, что уменьшение размеров тела является ответом на изменение климата.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
Обновлено в 05:35
Авто
Автозаводы Петербурга увеличили выпуск машин на 3,3%
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Обновлено в 01:58
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37