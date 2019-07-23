Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминаловМой Брянск 04:21
В России может резко сократиться число платёжных терминалов из-за новых требований по использованию контрольно-кассовой техники. Как пишет РБК, письмо об этом отправила Ассоциация банков «Россия» Федеральной налоговой службе.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:28, Вашингтон
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