Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминаловРИА Новости 03:49
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике. Об этом заявил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
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с чего всё началось
Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).РБК01:00
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