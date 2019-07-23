Экономика

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминаловРИА Новости 03:49

Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике. Об этом заявил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
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с чего всё началось

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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