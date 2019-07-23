Экономика

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминаловРИА Новости 03:49

Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике. Об этом заявил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
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Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ru05:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газета05:06

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новости03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известия02:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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