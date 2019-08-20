Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных операцияхГазета.Ru 02:56
Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
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с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъвчера в 18:24
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