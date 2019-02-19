Недвижимость
Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жильеРИА Новости вчера в 02:04
Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Известия". Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми.
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с чего всё началось
Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков. Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования.Известия18 февраля в 16:01
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«Известия»: банки хотят включить вторичное жилье в льготную ипотеку для семей с детьми
ТАСС18 февраля в 19:43
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии
В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Японии истребитель F-2 пропал с радаров
В Японии многоцелевой боевой самолет F-2 национальных Сил самообороны пропал с радаров.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре
Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Вопросы регулятора вызвали в том числе сделки, которые упоминались в суде над основателем Baring Vostok Майклом Калви — и со стороны обвинения, и со стороны защиты.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно отравленного в британском Солсбери, Елена Скрипаль обратились в правоохранительные органы с просьбой признать её сына и внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В YouTube разоблачили целое сообщество педофилов
Блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить целое сообщество педофилов. Об этом он рассказал на своем канале.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В клинике Мешалкина идут обыски по делу о хищениях
Ранее уголовное дело по факту использования подставных фирм для поставки медикаментов в НМИЦ имени академика Мешалкина возбудило ГУ МВД по НСО.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Мадуро предложил Гуайдо объявить выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном событиям на Майдане, в результате которого на Украине произошел госпереворот, заявил, что лично переносил погибших во время этих событий.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России
Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Российский телеведущий Сергей Брилев стал «почетным гостем» Монтевидео
Российский телеведущий и глава Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев стал "почетным гостем" (аналог "почетного гражданства") столицы Уругвая города Монтевидео, торжественная церемония прошла во вторник в городской мэрии.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда
Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
До 12 человек погребены под лавиной на швейцарском курорте
Генконсульство РФ в Женеве выясняет, есть ли россияне среди людей, попавших под лавину на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, заявил РИА "Новости" консул-советник Дмитрий Репков.
Обновлено вчера в 15:34
Космос
В России создают ракету для оперативных запусков спутников
Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун».
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Иркутске более 500 человек эвакуировали из горящего общежития
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Кэмерон рассказал о сюжете второй части «Аватара»
Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о готовящейся второй части фантастического блокбастера «Аватар».
Обновлено вчера в 14:26
Наука
Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа
Ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа, и определили, каким образом происходила добыча монолитов.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Вытрезвители могут возродить в России
Вытрезвители упразднили в России 8 лет назад. В настоящее время с пьяными гражданами работает полиция или служба «скорой помощи».
Обновлено вчера в 21:24
Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие
Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом
О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено вчера в 21:17