Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жильеРИА Новости 02:04

Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков. Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования.

с чего всё началось

Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Известия". Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми.

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