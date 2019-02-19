Недвижимость

Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жильеРИА Новости 02:04

Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Ведомости". Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми.
Читать в источнике
с чего всё началось

Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

"Письма счастья" Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, выяснили "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Банки хотят расширить программу льготной ипотеки за счет «вторички»

URA.Ruвчера в 22:40

Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

РИА Новости02:04

Банки просят распространить льготную ипотеку на вторичное жилье – газета

Интерфакс01:58

СМИ: Банки хотят включить вторичное жильё в льготную ипотеку для семей с детьми

Life.ru01:02

Банки попросили сделать ипотеку доступней

Lenta.ru02:27

«Известия»: банки хотят включить вторичное жилье в льготную ипотеку для семей с детьми

ТАССвчера в 19:43

Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика

Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Экономика

Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса

Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Полковник ГРУ Квачков вышел из колонии

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из ворот колонии строгого режима в Мордовии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Индии столкнулись два военных самолета

В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии.
Обновлено в 02:34
Космос

«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов

Роскосмос и американская Space Adventure заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
Обновлено в 02:32
Политика

В Австрии предрекли конец «украинской монополии» на транзит газа

Запуск проекта «Северный поток – 2» покончит с «временами украинской монополии» в вопросах транзита газа.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Москве началась проверка в ТЦ «Атриум» после сообщения о минировании

Обновлено в 01:29
Экономика

Группа «Эталон» покупает 51% в «Лидер-Инвест» у АФК «Система»

АФК "Система" подписала обязывающие документы о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании "Эталон" за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон", сообщает АФК.
Обновлено в 02:06
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

Обновлено вчера в 20:51
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:11
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева

Обновлено в 02:33
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:21
Общество

В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 01:29
Политика

Захарова назвала шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы

Обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военнослужащим стоит воспринимать как шантаж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

В Петербурге над школьницей за одну ночь надругались пятеро мужчин

Обновлено в 00:17
Гаджеты

Названы 20 лучших в мире смартфонов

Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Во Владивостоке водитель насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка

Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Китае обрушился канатный мост с туристами

Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие

Глава Рособоронэкспорта назвал портфель заказов компании в Индии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», подписанный РФ и Индией, вступил в силу.
Обновлено в 01:41
Экономика

Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа

Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр.
Обновлено в 01:34
Общество

Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС

Для оповещения населения о ЧС Минкомсвязи предложило оборудовать существующую сеть таксофонов сиренами и громкоговорителями.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военнослужащими.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантов

Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека

Россию в новой редакции документа эксперты совета отнесли к странам, в которых «постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека».
Обновлено в 01:20
Главное