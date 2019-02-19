Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жильеРИА Новости 02:04

Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков. Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования.

с чего всё началось

Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Известия". Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми.

Происшествия При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.

Политика Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".

Происшествия В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».

Армия и оружие Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Политика Жители Курил выступили категорически против передачи островов Японии Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля, было опрошено 7 695 жителей Курил старше 18 лет, передает телеканал "Россия 24".

Культура Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.

Политика Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.

Экономика ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

Общество Россияне стали реже заключать браки За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.

Происшествия В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.

Политика Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".

Политика Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.

Здоровье Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.

Политика В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону» Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».

Происшествия В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко задержан при получении взятки размером $20 тыс. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Происшествия Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове» Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».

Происшествия В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.

Авто Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели Согласно имеющейся информации, во втором квартале 2019 года дилеры Geely получат новый хэтчбек GS с динамичным дизайном.

Политика Минэкономразвития подсчитало ущерб от ограничительных мер Сумма предполагаемого ущерба российской экономике в 2018 году от ограничительных мер со стороны других стран составила 6,3 миллиарда долларов, следует из материалов Минэкономразвития.

Политика Кадыров во время больничного сочинил стихи Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихи, посвященные его родному тейпу Беной, пока находился на больничном.

Происшествия Защита Майкла Калви обжаловала арест бизнесмена Дата рассмотрения пока не назначена, но в суде уже подтвердили сам факт получения жалобы.

Транспорт Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.