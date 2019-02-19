Недвижимость

Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жильеРИА Новости 02:04

Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Известия". Сейчас в России действует программа государственного субсидирования ипотеки на новостройки для семей с детьми.
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с чего всё началось

Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков. Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты: льготная ипотека на вторичном рынке не повлияет на спрос

РИА Новости06:08

Банки попросили Минфин расширить программу ипотеки для семей с детьми

РБК03:00

Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

Известиявчера в 16:01

СМИ: Банки хотят включить вторичное жильё в льготную ипотеку для семей с детьми

Life.ru01:02

Банки хотят расширить программу льготной ипотеки за счет «вторички»

URA.Ruвчера в 22:40

«Известия»: банки хотят включить вторичное жилье в льготную ипотеку для семей с детьми

ТАССвчера в 19:43

Банки просят распространить льготную ипотеку на вторичное жилье – газета

Интерфакс01:58
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Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
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В Москве проверяют около 20 объектов после сообщений о минировании

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что любые новые санкции могут вызвать шок у российской экономики, а предпринимателям придется снова адаптироваться.
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В ходе операции в Дагестане уничтожен планировавший теракт боевик

Силовики уничтожили в Дагестане боевика, готовившего теракт.
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Политика

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По мнению партии, количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуются кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и городских округов - до 7%.
Обновлено в 09:43
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ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

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Обновлено в 08:49
Экономика

Danske Bank уходит из России и Прибалтики

Danske Bank объявил о сворачивании своей деятельности на территории Российской Федерации и стран Прибалтики.
Обновлено в 08:35
Экономика

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Обновлено в 08:17
Общество

Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Обновлено в 09:07
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Умерла актриса Наталья Терентьева

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В Ростовской области чиновник «убрал» мусорную свалку фотошопом

Как сообщается на сайте ОНФ, "доказательства" ликвидации трех мусорных свалок были отредактированы в фоторедакторе.
Обновлено в 09:48
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Давыдовым

О расторжении контракта сообщает официальный сайт многократного чемпиона России. 💬 Денис Давыдов: «Спасибо #Спартак’у за все!»
Обновлено в 09:18
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Самозанятых могут обложить налогом по всей стране

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Обновлено в 10:00
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Прокуратура извинилась перед Мотузной

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В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1»

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Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Американский эсминец второй раз с начала года отправился в Черное море

28 января американский эсминец покинул Черное море через пролив Босфор. Эсминец USS Donald Cook спустили на воду в 1997 году.
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Сирийская армия пошла в наступление

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Володин предложил наказывать за фейковые новости владельцев СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.
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Замглавы администрации Щелковского района заподозрили в махинациях

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Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
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Политика

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Главой Российского экологического оператора назначен Денис Буцаев

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