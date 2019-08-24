Экономика
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумагиКоммерсантъ вчера в 17:04
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации. При таких вложениях инвестор может рассчитывать на более высокий доход, чем по депозитам того же банка.
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Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»
Радио Business FM Челябинск03:18
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НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
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Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
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Обновлено вчера в 19:00
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
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Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено вчера в 18:03
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекречен на страницах журнала
Иностранное издание Kurdistan Automotive Blog опубликовало сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения.
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Армия и оружие
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Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте.
Обновлено в 01:00
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Общество
Три четверти россиян отдыхают летом в соцсетях
В соцсетях летом сидят 76% респондентов. Ещё 47% предпочитают смотреть видео, 46% — фильмы и сериалы, столько же — слушают музыку.
Обновлено в 03:59
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
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В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Волейбол
Блокирующая Фетисова больше не сыграет на ЧЕ-2019
Центральная блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова больше не сыграет на чемпионате Европы.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Футбол
Роббен: «Коутиньо решит исход многих игр „Баварии“»
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен оценил перспективы новичка команды Филиппе Коутиньо, а также признался, что является поклонником игры полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.
Обновлено в 00:59
Политика
В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи
Один из собеседников опасается, что такая инициатива ослабит партию, которой предлагается "отказаться от своих преимуществ".
Обновлено в 02:32
Транспорт
Собянин предложил жителям Москвы обсудить проект продления метро до Троицка
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в обсуждении проекта продления Коммунарской линии столичного метро до Троицка.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
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Обновлено вчера в 13:00
Политика
В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 03:34
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06