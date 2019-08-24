Финансы
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумагиКоммерсантъ вчера в 17:04
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации. При таких вложениях инвестор может рассчитывать на более высокий доход, чем по депозитам того же банка.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Здоровье
Генетик рассказала, почему волгоградцы не могут выбрать пол ребенка
Недавно в семье волгоградцев Галац родился мальчик. Ксения и Александр растят четырех дочек и теперь стали родителями мальчика.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Авто
Патриот, Duster, Niva: большой тест на нашем родном бездорожье
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Роббен: «Коутиньо решит исход многих игр „Баварии“»
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен оценил перспективы новичка команды Филиппе Коутиньо, а также признался, что является поклонником игры полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.
Обновлено в 00:59
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Депутат отреагировал на новые санкции США против России
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
Израиль вновь нанес удары по сектору Газа
В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Fiat уже объявил, что полностью электрическая версия модели 500 следующего поколения поступит в производство в Италии во втором квартале 2020 года, и теперь похоже, что автопроизводитель также намерен электрифицировать Panda следующего поколения.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
У сервиса доставки iGooods появился новый акционер
У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Израиль ударил по целям Ирана в Сирии
Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые станет матерью
Первенца 44-летней Божены вынашивает суррогатная мать.
Обновлено в 02:10
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием
В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Технологии
Космические предприятия рассчитывают на экспорт своего медоборудования
Медоборудование предприятиями ОРКК производится по программе диверсификации.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A91 получит быструю 45-ваттную подзарядку
Информация, появившаяся на сайте Samsung, говорит о том, что готовящийся к выпуску смартфон Galaxy A91 будет поддерживать быструю 45-ваттную подзарядку.
Обновлено в 02:05
Политика
Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США
Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11