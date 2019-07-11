Экономика
Банки попросили увеличить комиссию в системе быстрых платежейДавыдов.Индекс 02:34
ЦБ придется подстраиваться под требования крупных банков, чтобы они не подошли формально к вопросу проведения быстрых платежей. Кроме того, кредитные организации хотят ввести дополнительные комиссии для юридических лиц — в среднем 1,85%.
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с чего всё началось
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.Коммерсантъвчера в 19:07
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Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей
Интерфаксвчера в 23:35
Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в Системе быстрых платежей
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
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