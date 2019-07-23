- РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. По его данным, если с января по май 2018 года таких кредитов было выдано пять тысяч, то с января по май 2019-го — 12,5 тысячи.

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