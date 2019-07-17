Финансы
Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублейВедомости 10:44
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.
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От кратеров до лунных морей. Как в мире наблюдали за частным лунным затмением
В телескоп зрители могли увидеть кратеры, лунные моря, место высадки астронавтов миссии Аполлон 11 (она произошла 20 июля 1969 года) и даже вторую по величине планету Солнечной системы — Сатурн.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
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Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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Немецкий футболист умер во время тренировки
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Происшествия
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Вывод Анкары из программы, связанной с истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не имеет под собой законного основания, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении МИД Турции.
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Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
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Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии хотят продлить еще на год
Заморозка накопительной части пенсии, возможно, продлится еще на год, до 2022 года включительно.
Обновлено 15 июля в 13:46
Политика
Лавров отметил положительную динамику отношений России и Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил положительную динамику в развитии отношений России и Германии.
Обновлено в 22:42
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
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Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
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Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 разочарует устаревшим процессором
Буквально на днях компания Qualcomm объявила о выпуске своего нового мобильного процессора Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»
Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
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Политика
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Наука
Google Brain создала нейросеть, обучающуюся с помощью эха
Подразделение Google — лаборатория Google Brain Team, работающая над технологиями искусственного интеллекта, представила новый тип нейросетей, обучающихся по модели эхоотражения данных.
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Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено в 14:14
Интернет
Вирусное приложение FaceApp напугало пользователей
Обновлено в 09:14
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Обновлено в 15:44