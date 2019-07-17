Финансы
Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгодаРБК 06:18
Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:41, Вашингтон
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Общество
Росстат: Убыль населения России ускорилась
По итогам пяти месяцев текущего года убыль населения составила 180,4 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Музыка
Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра
На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Команда выберет капитана»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда выберет капитана после того, как все игроки вернутся из отпуска.
Обновлено в 10:58
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Чехии 15 детей пострадали при падении с террасы в отеле
Пятнадцать детей из Праги пострадали в результате падения с террасы одной из гостиниц близ города Страконице на юге Чехии, где они проводят летние каникулы.
Обновлено в 09:30
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Обновлено в 19:17
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.
Обновлено в 17:46
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Космос
«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны
ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
Обновлено в 10:05
Авто
Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija
После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Немецкое правительство ввело обязательную вакцинацию против кори
Правительство ФРГ приняло законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию против кори.
Обновлено в 06:56
Кино
Тайка Вайтити отказался от «Акиры» ради «Тора»
Ранее Тайка Вайтити выступил режиссером третьей части франшизы под названием "Тор: Рагнарек"
Обновлено в 03:22
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Наука
Впервые в мире обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено в 10:48
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Эр-Рияду обещают мирные санкции
Речь идет о санкциях в отношении лиц, причастных к убийству в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи, а также об осуждении властей королевства за аресты правозащитников.
Обновлено вчера в 15:46