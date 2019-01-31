Экономика
Банки пересмотрят «черные списки» клиентовКоммерсантъ FM 02:54
Как бизнесмены попадают в стоп-листы кредитных организаций ЦБ заставит банки сократить «черные списки» клиентов: такие стоп-листы мешают работать сотням предпринимателей.
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Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИАМО вчера в 10:42
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Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей, пишут СМИ
Якутская школа "Айыы Кыhата" отказалась принимать русскоязычных детей, сообщил News.Ykt.Ru.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Toyota и Lexus отзовут свыше 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 07:04
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В деле Арашуковых появился седьмой фигурант
Обновлено в 08:32
Интернет
Хакеры опубликовали 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей
На хакерских форумах и в торрентах обнаружили базу из 2,2 млрд логинов и паролей пользователей.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга передано в суд
Рассмотрением уголовного дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, займется Московский окружной военный суд.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В бизнес-центре «Гидропроект» в Москве обвалился козырек
Козырек здания бизнес-центра "Гидропроект" на севере Москвы, обвалившийся под тяжестью снега, будет разобран до 2 февраля.
Обновлено в 04:21
Общество
Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей
Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В ОНК прокомментировали инцидент в колонии в Саратовской области
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Саратовской области Владимир Незнамов рассказал об инциденте, который в ночь на 1 февраля произошел в исправительной колонии № 7 в Красноармейском районе.
Обновлено в 05:54
Кино
Умер контрабандист из фильма «Кин-дза-дза»
Обновлено в 08:02
Авто
Кросс-хетчбэк Kia Rio X-Line стал выше
Компания Kia начинает продажи на российском рынке кросс-хетчбэка Kia Rio X-Line с увеличенным клиренсом.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Samsung показала на официальном видео свой складной смартфон
Обновлено в 06:26
Авто
Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор
В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Общество
Главврач больницы отругал пациентов, опубликовавших фото грязных палат
Главный врач тутаевской больницы в Ярославской области Валентин Карбаинов остался недоволен пациентами, опубликовавшими в интернете фотографии из инфекционного отделения.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Космос
«Роскосмос» допустил возобновление запусков при помощи ракет «Тополь»
«Роскосмос» изучает возможности возобновить запуски с помощью ракеты класса типа «Старт-1», сконструированных на базе межконтинентальных баллистических ракет «Тополь».
Обновлено в 07:50
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
Первые товарные версии седана Toyota Corolla нового поколения появятся у российских дилеров марки уже весной 2019 года.
Обновлено в 00:22
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing
В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Политика
Россиянин умер в украинской колонии от пыток
В декабре 2018 года Валерий Иванов был убит в украинской колонии во время пыток, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Наука
В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость
Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено вчера в 13:04