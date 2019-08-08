Политика
Банки передали конгрессменам документы, связывающие Трампа и РоссиюRuNews24.ru 19:34
Банки передали членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями. В ближайшее время финансовые институты, вероятно, представят конгрессменам новые материалы.
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Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Samsung и Microsoft расширяют стратегическое партнерство
Опираясь на непрерывную интеграцию, Samsung будет включать приложение Microsoft Your Phone на своих новых устройствах, позволяющих беспрепятственно управлять уведомлениями, текстами, фотографиями, а также отображать экран телефона на ПК.
Обновлено в 02:50
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»
На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Кино
Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»
Обновлено в 10:09
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей сервиса Skype
Подрядчики Microsoft имеют возможность прослушивать записи общения пользователей при помощи встроенного в Skype голосового помощника Cortana и утилиты автоматического перевода.
Обновлено в 18:00
Авто
Названы самые популярные внедорожники дороже 5 млн рублей
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Общество
В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Обновлено в 17:34
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Общество
WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети
Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.
Обновлено в 19:34
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Хоккеисты омского "Авангарда" одержали победу над санкт-петербургским СКА в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Станислав Садальский отомстил отцу после его кончины
Станислав Садальский посетил передачу «Судьба человека», в студии которой рассказал, что отомстил своему отцу после его кончины.
Обновлено в 12:54
Политика
МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг
В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о жизни в Болгарии
Обновлено в 20:08
Общество
Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
Обновлено в 13:24
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50