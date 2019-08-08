Политика
Банки передали Конгрессу документы о возможных российских связях ТрампаКоммерсантъ 08:06
Крупные банки с Уолл-стрит передали в комитеты Конгресса США, занимающиеся проверками в отношении президента, тысячи страниц финансовой документации, связанной с россиянами, которые, возможно, вели какие-либо дела с Дональдом Трампом, его компаниями или членами его семьи.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Футбол
Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено в 17:00
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Политика
Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом
Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Экономика
В России резко выросла цена на черный хлеб
Как сообщается на официальном сайте ведомства, с января по июль текущего года цена на черный хлеб в стране выросла на 7,7 процента в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Общество
Беглов рассказал о разрыве контрактов с недобросовестными подрядчиками
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2019 году разорвал 16 контактов с недобросовестными застройщиками социальных объектов.
Обновлено в 17:49
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Политика
Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова
Обновлено в 08:17
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Врач назвала самые вредные сорта сыра
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни
Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено в 13:43
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20