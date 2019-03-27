Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости вчера в 16:36

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.

с чего всё началось

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

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