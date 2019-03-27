Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости вчера в 16:36

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
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Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Ведомостивчера в 16:36

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Банки по-новому оценят кредитоспособность россиян

Право.ру05:36

С помощью карт Visa банки оценят кредитоспособность клиентов

REGNUM07:13

Кредитоспособность россиян оценят на основе анализа трат по картам Visa

ТАСС06:37

Банки получили возможность оценивать риски клиентов по истории покупок

РИА Новости04:40

«Эквифакс» рассказало о новом сервис оценки рисков клиентов по истории покупок

Банки.ру07:37

Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян

Финмаркет02:05

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Ведомостивчера в 16:36
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Шоу-бизнес

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

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Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе

«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Экономика

Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян

Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.
Обновлено в 07:49
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Игры

Каз Хираи окончательно покидает Sony

Прошлой весной Каз Хираи покинул пост президента и генерального директора Sony, заняв пост председателя Sony Corporation.
Обновлено в 05:35
Футбол

Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Футбол

Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Обновлено в 07:35
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Женщина в Бангладеш родила дважды за месяц

Обновлено в 07:23
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi попал на видео

В сети появился новый ролик с прототипом складного смартфона Xiaomi. Видео с демонстрацией технологии доступно на YouTube.
Обновлено в 03:51
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии

Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Политика

Лукашенко устроил ряд громких отставок из-за коров

Посетив один из регионов страны, глава государства остался недоволен коровником. И сразу после этого последовали громкие увольнения.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Футбол

Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»

Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Экономика

Российские авиакомпании в феврале перевезли 7,5 млн человек

Перевозки между РФ и странами Содружества увеличились на 26,9%, до 585 тыс. человек.
Обновлено в 07:02
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
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