Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости вчера в 16:36

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.

с чего всё началось

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Политика Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27 Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Политика ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Происшествия В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Происшествия ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.

Спорт МОК выберет нового президента в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Авто Новая Audi A7: тест-драйв под треск льда Снаружи, может, и не так сильно, а внутри изменения поражают. Но меня интересует, как едет обновленный Sportback.

Происшествия Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.

Шоу-бизнес Анна Калашникова прокомментировала слухи о своей беременности Очень хочу дочь, но два года назад на четвертом месяце моя беременность оборвалась. Я искренне верю, что дети даруются нам свыше.

Общество «Росконтроль» назвал худшие марки сливочного масла Эксперты «Росконтроля» подвергли проверке топленое сливочное масло пяти торговых марок: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл" и «Избенка».

Политика Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Происшествия Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

Авто Новый Ford Kuga показали на видео Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.

Происшествия В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.

Финансы Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Политика «Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Здоровье Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.

Гаджеты «Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.