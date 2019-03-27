Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости вчера в 16:36

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
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Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Ведомостивчера в 16:36

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Снять деньги с карты россияне смогут по-новому

Deita.ru04:40

Кредитоспособность россиян оценят на основе анализа трат по картам Visa

ТАСС06:37

Банки получили возможность оценивать риски клиентов по истории покупок

РИА Новости04:40

Банки по-новому оценят кредитоспособность россиян

Право.ру05:36

Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян

Финмаркет02:05

С помощью карт Visa банки оценят кредитоспособность клиентов

REGNUM07:13

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Ведомостивчера в 16:36
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Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено вчера в 08:07
Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit

Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Происшествия

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело

В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Спорт

МОК выберет нового президента в 2021 году

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Авто

Новая Audi A7: тест-драйв под треск льда

Снаружи, может, и не так сильно, а внутри изменения поражают. Но меня интересует, как едет обновленный Sportback.
Обновлено в 09:19
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Происшествия

Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана

В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Анна Калашникова прокомментировала слухи о своей беременности

Очень хочу дочь, но два года назад на четвертом месяце моя беременность оборвалась. Я искренне верю, что дети даруются нам свыше.
Обновлено в 08:24
Общество

«Росконтроль» назвал худшие марки сливочного масла

Эксперты «Росконтроля» подвергли проверке топленое сливочное масло пяти торговых марок: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл" и «Избенка».
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Муж Жени Огурцовой заставлял ее работать во время декрета

Обновлено в 08:57
Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно

Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:26
Авто

Новый Ford Kuga показали на видео

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме

Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Наука

Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов

Обновлено в 04:41
Политика

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
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