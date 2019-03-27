Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости 27 марта в 16:36
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
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с чего всё началось
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.Ведомости27 марта в 16:36
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Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
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Обновлено в 02:11
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Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6
С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
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«Салават Юлаев» начинает серию финала Востока в Балашихе
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Авто
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Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
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Обновлено вчера в 08:48
Кино
Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели
Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Космос
Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 01:46
Футбол
Невилл: «Сульшер успокоил команду, снова всех сделал счастливыми»
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Обновлено вчера в 07:27
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Обновлено вчера в 11:29
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
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Здоровье
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Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено вчера в 05:41
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
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Обновлено в 00:30
Футбол
В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича
Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено вчера в 16:35
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
В Роскомнадзоре напомнили, что по закону, касающемуся защиты информации, VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
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Здоровье
Ученые: Возраст отца влияет на психическое здоровье ребенка
Судя по проведенным исследованиям, каждые дополнительные десять лет возраста отца повышают риск развития шизофрении у детей на 30%.
Обновлено в 01:44
Экономика
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Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:38
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
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Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17