Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам VisaВедомости 27 марта в 16:36

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
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Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Ведомости27 марта в 16:36

Подробнее о событии

Банки получили возможность оценивать риски клиентов по истории покупок

РИА Новостивчера в 04:40

С помощью карт Visa банки оценят кредитоспособность клиентов

REGNUMвчера в 07:13

Кредитоспособность россиян оценят на основе анализа трат по картам Visa

ТАССвчера в 06:37

Банкам предложили считать траты россиян прежде, чем выдавать кредиты

Московский Комсомолец01:23

Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян

Финмаркетвчера в 02:05

Снять деньги с карты россияне смогут по-новому

Deita.ruвчера в 04:40

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Ведомости27 марта в 16:36
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ

Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Авто

Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6

С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Хоккей

«Салават Юлаев» начинает серию финала Востока в Балашихе

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 01:54
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Общество

Аэропорт в Петрозаводске сменил название

Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.
Обновлено в 01:50
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

Самолет Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Обновлено в 01:01
Кино

Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели

Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Космос

Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 01:46
Футбол

Невилл: «Сульшер успокоил команду, снова всех сделал счастливыми»

Сульшер успокоил команду, снова всех сделал счастливыми. Результаты команды тоже стали невероятными - почти безупречными.
Обновлено вчера в 07:27
Авто

Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 11:29
Политика

Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США

Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Здоровье

Врачи объяснили волгоградцам, как опасны грибковые заболевания ногтей

Подробнее о заболевании рассказала врач-дерматолог. Волгоград, 29 марта / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 01:04
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено вчера в 05:41
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Футбол

В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича

Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено вчера в 16:35
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону, касающемуся защиты информации, VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье

Ученые: Возраст отца влияет на психическое здоровье ребенка

Судя по проведенным исследованиям, каждые дополнительные десять лет возраста отца повышают риск развития шизофрении у детей на 30%.
Обновлено в 01:44
Экономика

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Упавшим с трапа пассажирам аэропорта в Барнауле выплатили компенсацию

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты, сообщила РИА Новости одна из пострадавших Дарья Ермолаева.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
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