Финансы

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублейРоссийская газета 04:55

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
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Количество поддельных денежных знаков увеличилось

Плас05:15

Число фальшивых денежных знаков в РФ в I квартале выросло на 6%

ПРАЙМ04:59

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

Российская газета04:55

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр

Банки.ру04:13

Центробанк выявил в первом квартале почти 9 тыс. поддельных купюр

News.ru05:03
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Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Политика

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 00:36
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Транспорт

На Арбате заменят бетонную плитку

Специалисты-каменщики вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят из на аналогичные.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

СБУ заявила об аресте семи диверсантов из РФ, якобы совершавших теракты на Украине

Украинские правоохранители задержали людей из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал совершению преступлений на территории Украины.
Обновлено в 05:36
Наука

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Спорт

Медведева ответила болельщику о своих возможностях

Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок и интервью

В одной из социальных сетей девочка написала, что из-за съемок, репетиций и интервью ей иногда приходится прогуливать школу.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot

Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 03:55
Культура

Иван Ургант высмеял допросы свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:53
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Футбол

Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»

Обновлено вчера в 11:34
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

УФАС проверит челябинское кафе за слоган «Брать в рот за копейки»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области проведет проверку в отношении кафе быстрого питания Street Food, что использовало слоганы "Сосать сколько хочешь" и "Брать в рот за копейки".
Обновлено в 04:35
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Авто

Land Rover привезет в Россию спецверсию Discovery Landmark

Компания Land Rover представила специальную версию внедорожника Discovery Landmark.
Обновлено в 05:23
Политика

Порошенко сделал русофобию государственной политикой, заявил Медведчук

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего президентства сделал русофобию государственной политикой.
Обновлено в 03:24
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