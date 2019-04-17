Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублейРоссийская газета 04:55
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
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Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика
СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Генпрокуратура может возбудить дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Ночью 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которая происходила на корабле "Союз МС-09".
Обновлено в 05:57
Политика
Киев готовится к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Киевский режим засуетился после того, как появилась информация о выдаче жителям Луганской и Донецкой народных республик паспортов РФ, и теперь угрожает лишить людей украинского гражданства.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге
Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Общество
Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова
Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Хоккей
Хоккеист Кучеров прокомментировал провал «Тампы» в Кубке Стэнли
"Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).
Обновлено в 06:35
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Авто
Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5
Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16