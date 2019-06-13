Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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Сбербанк объяснил проверку источников дохода своих клиентов

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Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29
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Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

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Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина разводится с отцом своего ребенка

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Обновлено в 09:00
Путешествия

Бельгийский город Брюгге ограничивает туристический поток

Местная газета Het Nieuwsblad сообщает, что Брюгге больше не будет рекламировать или продвигать однодневные поездки в город.
Обновлено в 03:34
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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

В Совфеде оценили решение Киева по кораблям в Керченском проливе

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Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
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Энергетика

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
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Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
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Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова

Обновлено в 07:27
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Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контракт

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Политика

Путин дал гражданство американскому поэту

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Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
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Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Культура

Украинский режиссер обвинил создателей «Чернобыля» в плагиате

Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что его видео использовали в сериале НВО «Чернобыль» без разрешения.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Армия поможет МЧС бороться с пожарами на Дону

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Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

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Разработчики саботируют размещение игр со скидками в Epic Games Store

Обновлено в 01:35
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Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций

Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.
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Полузащитник «Бетиса» Камараса может перейти в «Зенит»

По информации Sport24.ru, хавбек «Бетиса» Виктор Камараса попал в сферу интересов «Зенита». Минувший сезон 25-летний игрок провел в АПЛ.
Обновлено в 11:45
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