Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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