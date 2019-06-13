Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.

Происшествия ППГХО за 2018 год получил рекордный убыток в 4,4 млрд руб Приаргунское производственное горно-химическое объединение за 2018 год получило убыток в 4,37 миллиарда рублей; он значительно превышает убытки начала 2010-х годов, спровоцировавшие массовые сокращения.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Футбол Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.

Экономика Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Футбол Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич» Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.

Футбол Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.

Шоу-бизнес Мария Шукшина снялась с «беременным» животом Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.

Политика Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что запрос американских властей на экстрадицию в США Джуллиана Ассанжа был им подписан.

Игры Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.

Происшествия В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Наука Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Общество «ВКонтакте» разрешила продажу сообществ Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.

Транспорт В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.

Происшествия Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово» Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.