Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов

Телеканал 360°19:36

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известия18:29

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ru19:34
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Политика

В Сербии заявили о готовности стать «мостом» для диалога России и США

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Белград заинтересован в налаживании диалога России и США и готов предоставить площадку для саммита лидеров двух государств.
Обновлено в 19:11
Футбол

CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.
Обновлено в 13:38
Общество

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Обновлено в 11:07
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Финансы

Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика

США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено в 14:55
Гаджеты

Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER

Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.
Обновлено в 14:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Кино

Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне

Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:52
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре

Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев впервые исполнил на русском языке песню Scream, с которой выступил на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 19:53
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Политика

В команде Зеленского прокомментировали его шутки о снижении тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский шутил о тарифах на ЖКХ, но не обещал их снизить, заявили в его команде.
Обновлено в 05:00
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
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Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
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