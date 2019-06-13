Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
В Сербии заявили о готовности стать «мостом» для диалога России и США
Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Белград заинтересован в налаживании диалога России и США и готов предоставить площадку для саммита лидеров двух государств.
Обновлено в 19:11
Футбол
CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.
Обновлено в 13:38
Общество
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Финансы
Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER
Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.
Обновлено в 14:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Кино
Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне
Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев впервые исполнил на русском языке песню Scream, с которой выступил на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 19:53
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Политика
В команде Зеленского прокомментировали его шутки о снижении тарифов
Президент Украины Владимир Зеленский шутил о тарифах на ЖКХ, но не обещал их снизить, заявили в его команде.
Обновлено в 05:00
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01