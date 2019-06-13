Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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Откуда деньги и куда? Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов своих вкладчиков

Телеканал 360°14:55

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

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РБК00:47

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29
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В ходе регулярного мониторинга автомобильного рынка России экспертам удалось выяснить, что с прошлого месяца «АвтоВАЗ» поменял опции 2 модификаций LADA Largus.
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