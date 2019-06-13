Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.

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