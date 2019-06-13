Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Происшествия Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Футбол «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" в итальянский клуб.

Культура Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.

Армия и оружие США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.

Космос Назван срок гибели современной человеческой цивилизации По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.

Происшествия Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

Авто Опубликовали рендер обновлённого BMW 2-Series Coupe Дизайнеры из ателье «X-TOMI DESIGN» представили рендерное изображение модели BMW 2-Series Coupe нового поколения.

Путешествия Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.

Политика Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".

Технологии В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома» Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».

Гаджеты Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.

Культура Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.

Энергетика Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".