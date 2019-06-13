Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:22
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Авто
Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам
По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
Обновлено в 11:51
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено в 14:55
Кино
Фантастический экшен «Люди в чёрном: Интернэшнл» стал лучшим в День России
Собрав в первый день проката 80 млн рублей, новым лидером кинопроката стал фантастический комедийный экшен «Люди в чёрном: Интернэшнл».
Обновлено вчера в 18:12
Общество
"Помним, любим, скорбим о тебе, дорогая зарплата!"
На прошлой неделе работникам Орского машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (бывший Южно-Уральский машзавод) вручали увольнительные.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотник
Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциям
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Белоруссии казнили заключённого
Обновлено в 08:27
Наука
Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов
Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.
Обновлено 11 июня в 06:10
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли
«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено в 15:43
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море
Два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России «Цезарь Куников» и «Азов» прошли из Чёрного в Средиземное море с заметным грузом, видным по осадке кораблей, сообщают 13 июня турецкие мониторинговые ресурсы, подтвердившие фотографиями проход российских кораблей через Босфор.
Обновлено в 16:31