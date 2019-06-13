Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Читать в источнике
Оценить690
с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Происшествия
Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата
На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова
Обновлено в 07:27
Политика
Кремль отреагировал на инцидент с танкерами в Оманском заливе
Делать выводы о причинах инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:38
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Общество
В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» займутся цифровым школьным образованием
Холдинг Mail.ru Group и провайдер "Ростелеком" намерены заняться совместными проектами в сфере школьного образования.
Обновлено в 03:47
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге
Отключилось электричество, и люди зависли в воздухе на экстремальных каруселях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Обновлено в 13:04
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Политика
Саакашвили собрался баллотироваться в Раду
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто
Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене
После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Политика
Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий
В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.
Обновлено в 09:17
Общество
Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 11:47
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03