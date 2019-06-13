Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Читать в источнике
с чего всё началось

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил проверку источников дохода своих клиентов

Телеканал 360°05:42

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Обновлено в 10:01
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Политика

Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова

Обновлено в 07:27
Политика

Кремль отреагировал на инцидент с танкерами в Оманском заливе

Делать выводы о причинах инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:38
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС

Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Общество

В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна

Обновлено вчера в 11:51
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» займутся цифровым школьным образованием

Холдинг Mail.ru Group и провайдер "Ростелеком" намерены заняться совместными проектами в сфере школьного образования.
Обновлено в 03:47
Наука

Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде

Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге

Отключилось электричество, и люди зависли в воздухе на экстремальных каруселях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Обновлено в 13:04
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Политика

Саакашвили собрался баллотироваться в Раду

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто

Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене

После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Политика

Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий

В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.
Обновлено в 09:17
Общество

Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 11:47
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Транспорт

На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

Обновлено в 04:40
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное