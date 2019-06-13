Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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Обновлено вчера в 18:02
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Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
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По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.
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Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
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