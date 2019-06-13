Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Читать в источнике
с чего всё началось

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов

Телеканал 360°вчера в 19:36

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Политика

Сенатор Джабаров обвинил прозападные СМИ в раскручивании дела Голунова

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Джабаров в комментарии iReactor заметил, что сам Голунов и редакция портала Meduza призывала людей отказаться от выхода на улицы во избежание неприятностей.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Технологии

WhatsApp пригрозил судом недобросовестным пользователям

WhatsApp намерен принять меры против нарушителей правил пользования мессенджером.
Обновлено вчера в 04:48
Политика

Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время не может дать оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Космос

NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год

Обновлено вчера в 11:54
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.
Обновлено в 03:48
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС

Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

«Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — призналась артистка.
Обновлено в 04:00
Культура

Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Киселевске появился первый пострадавший от подземного пожара

О первом пострадавшем от подземного пожара в Киселевске стало известно сегодня.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал кот

Обновлено вчера в 08:58
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Правительственные здания в Гонконге будут закрыты до конца недели

В центре Гонконга правительственные здания будут закрыты до конца недели.
Обновлено вчера в 22:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное