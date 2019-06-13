Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известия17:01

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Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новости20:36

Банки нашли еще один повод для блокировки счетов российских граждан

РЕН ТВ21:53

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ru21:33

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ru22:35

Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов

Телеканал 360°19:36

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известия18:29

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ru19:34
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