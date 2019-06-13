Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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Сбербанк объяснил проверку источников дохода своих клиентов

Телеканал 360°05:42

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35
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Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

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Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
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Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

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В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

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Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
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Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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