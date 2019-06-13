Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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РИА Новостивчера в 20:36

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29
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Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

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Адвокат Кокорина: рассчитывали на гуманность суда первой инстанции

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
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Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
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В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника

В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
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Kia показала, каким будет новый кроссовер для России

Компания Kia опубликовала видео-тизер нового кроссовера под названием Seltos. В 2020 году этот автомобиль доберется и до российского рынка.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта, об этом сообщил официальный сайт Кремля.
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Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
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Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

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Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
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Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

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В Москве электричка насмерть сбила двух человек

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Грек Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
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