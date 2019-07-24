Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летнихREGNUM вчера в 20:52
Количество выданных 18-летним заёмщикам кредитных карт выросло за первые пять месяцев года, сообщают Банки.ру. По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких займов возросла в два с половиной раза.
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- РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).РИА Новости22 июля в 22:21
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Банки увеличили выдачи кредиток восемнадцатилетним россиянам
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В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов».
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Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
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