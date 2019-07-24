Экономика

Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летнихREGNUM вчера в 20:52

Количество выданных 18-летним заёмщикам кредитных карт выросло за первые пять месяцев года, сообщают Банки.ру. По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких займов возросла в два с половиной раза.
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с чего всё началось

Российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним

- РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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