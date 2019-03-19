Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцамиРБК 04:36

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
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Квартиры с жильцами, недорого

Банки выставляют на продажу проблемную недвижимость Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы.
Коммерсантъвчера в 18:04

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Банки выставляют на продажу ипотечные квартиры с жильцами

РЕН ТВ09:34

Квартиры в России начали продавать вместе с жильцами

Lenta.ru08:56

Квартиры с жильцами, недорого

Коммерсантъвчера в 18:04

«Ъ»: В России начнут продавать квартиры с жильцами

БИЗНЕС Online05:10

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

РБК04:36

«Домовёнок Кузя»: банки стали чаще продавать квартиры вместе с жильцами

ВашГород.ру04:28

Банки начали продавать ипотечные квартиры с жильцами — СМИ

Реальное время06:38
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Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Авто

АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta

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Обновлено вчера в 07:53
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Обновлено в 02:35
Политика

Кремль назвал свои ожидания от итогов выборов президента Украины

18 марта президент Владимир Путин на встрече с общественниками Крыма заявил о непонимании с руководством Украины, с которым «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений».
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
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Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал, когда будет закончена очистка Арктики

Очистку Арктики от мусора в местах базирования Вооруженных Сил подразделения закончат уже в нынешнем году.
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Политика

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Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

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Супруга известного актера и режиссера Тиграна Кеосаяна российская журналистка Маргарита Симоньян сообщила о своей новой беременности.
Обновлено в 09:09
Кино

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Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.
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Политика

Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»

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Обновлено в 07:31
Экономика

Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты

Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

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Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

В Сирии при обстреле школьного автобуса погиб ребенок

"Ребенок погиб от пули снайпера в результате обстрела боевиками школьного автобуса на площади ан-Наурас в районе аз-Захра", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.
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Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году

Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.
Обновлено в 07:02
Интернет

MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет

Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Уральский правозащитник направил заявление в СК на скандалиста Булатова

Как стало известно во вторник, 19 марта, уральский правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» Никита Томилов направил заявление в Следственный комитет на активиста Тимура Булатова (Исаева).
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Космос

Станцию «Луна-25» могут запустить в 2022-2024 годах

Вице-президент Российской академии наук Юрий Балега сообщил, что российская посадочная станция «Луна-25» может быть запущена в 2022–2024 годах.
Обновлено в 08:47
Космос

Крупный астероид EA2 приближается к Земле

Крупный астероид пролетит недалеко от Земли 22 марта, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

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Обновлено в 06:58
Кино

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Более сотни сайтов в сети интернете очистили от нелицензионной копии российского фильма «Завод» режиссёра Юрия Быкова, который вышел в российский прокат в феврале 2019 года.
Обновлено в 08:18
Экономика

Дивиденды «Энел Россия» могут составить 0,14 рубля на акцию

"Энел Россия" опубликовала результаты за 2018 год по МСФО.
Обновлено в 07:00
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Глава немецкой делегации впечатлен преобразованием Крыма за пять лет

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Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

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