Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцамиРБК 04:36
Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
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Банки выставляют на продажу проблемную недвижимость Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы.Коммерсантъвчера в 18:04
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