Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцамиЦарьград 10:16
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги. Ранее активы реализовывались только после того, как квартиры освобождали должники.
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с чего всё началось
Банки выставляют на продажу проблемную недвижимость Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы.Коммерсантъвчера в 18:04
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