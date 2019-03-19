Банки начали продавать квартиры с жильцамиЦарьград 10:16

Банки выставляют на продажу проблемную недвижимость Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения существенно скорректирует вторичный рынок жилья: уже через два года 10% объема предложения на нем могут сформировать изъятые банками квартиры, которые не покинули прежние жильцы.

с чего всё началось

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги. Ранее активы реализовывались только после того, как квартиры освобождали должники.

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