Банки начали принудительно собирать у россиян биометриюLenta.ru 04:16

ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.

с чего всё началось

Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ». В основном, это происходит через фотографирование граждан. Издание приводит в пример банк «Открытие» и Почта-банк.

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