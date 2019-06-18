Экономика
Банки начали принудительно собирать у россиян биометриюLenta.ru 04:16
Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ». В основном, это происходит через фотографирование граждан. Издание приводит в пример банк «Открытие» и Почта-банк.
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с чего всё началось
ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии. Клиенты банка «ФК Открытие» начали жаловаться на сбор биометрических данных в обязательном порядке.Коммерсантъвчера в 18:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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