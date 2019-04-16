Экономика

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня.
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Быстрые платежи могут обложить комиссиями

Век03:40

Российские банки могут ввести плату за быстрые платежи

iReactor02:36

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ

Коммерсантъвчера в 18:28

СМИ узнали о возможном введении комиссии за платежи в системе ЦБ РФ

Полит.рувчера в 21:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Обновлено в 01:56
Происшествия

В России соберут деньги на восстановление собора Парижской Богоматери

В России пройдет сбор средств на ремонт и реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:11
Общество

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО

Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Французский миллиардер дал 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 01:44
Происшествия

Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено вчера в 17:32
Культура

Хабаровский ТЮЗ отреставрируют за счет федерального бюджета

Три детских театра в ДФО получат деньги на капитальный ремонт. Это ТЮЗы Якутии, Амурской области и Хабаровского края.
Обновлено в 05:20
Здоровье

Названа необходимая для похудения длительность пеших прогулок

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Дело о взрыве на ростовской шахте «Обуховская» изучит суд

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о гибели одного человека при взрыве на шахте.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Здоровье

Тяжелобольную девочку увезли спецбортом МЧС из Новосибирска в Москву

Ранее из Новосибирска в Москву вылетел санитарный борт МЧС России с тяжелобольным двухмесячным ребёнком, которому нужна операция.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ

Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
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