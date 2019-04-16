Экономика
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Транспорт
В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы
Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Хоккей
Телегин промахнулся по пустым воротам. Его не поняла даже Пелагея
Самым запоминающимся эпизодом за первые 40 минут стал выход армейцев 2-в-1 – Иван Телегин получил пас от партнера, убрал обманным движением вратаря и с неудобной руки промахнулся по практически пустым воротам.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Адиев: «Отношение болельщиков „Анжи“ не может не трогать. Мы не остались одни»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку, несмотря на неудачные результаты.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной
Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено вчера в 10:00
Космос
SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy
Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые откровенно рассказал об усыновлении сына
Беседа состоялась в ходе передачи «Прямой эфир». Недавно стало известно, что 26-летний сын Зверева, Сергей, был вынужден просить о помощи.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Тюменка, сына которой превратили в растение, добивается реального срока для врачей
Тюменка настаивает, чтобы врач Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев получили реальные сроки и были лишены возможности вести медицинскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:49
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Новый Kia Cerato стали производить на «Автоторе» по полному циклу
Калининградское предприятие «Автотор» начало производство Kia Cerato 3-ей генерации в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено 14 апреля в 17:00