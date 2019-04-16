Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28

В Тинькофф-банке отметили, что пока в банке действует промопериод и вводить комиссии не планируется. У Киви-банка в системе возможно только пополнение карты "Совесть", которое происходит без комиссии. В Райффайзенбанке не планируют устанавливать комиссию, но ставят срок только до 1 мая.

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ

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